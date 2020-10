RC Lens : Oughourlian plutôt pessimiste pour Mediapro

Ce jeudi, L'Equipe consacre une nouvelle double page sur l'affaire Mediapro-LFP qui met en suspens l'avenir économique de nombreux clubs de L1. Le média ayant décidé de ne pas effectuer le premier versement des droits TV, la Ligue va contracter un nouvel emprunt (après celui ayant permis de surmonter la fin prématurée de la L1 2019/20). Mais une sortie de crise est attendue très rapidement. C'est là que Joseph Oughourlian se montre pessimiste.

Il est pour une renégociation

Invité de BFM Business, le président du RC Lens a déclaré : « Il y a une crise du Covid et elle a eu un impact dévastateur sur le football. Ce qui se passe sur Mediapro n’est pas très surprenant, c’est une société qui fait de l’évènementiel, de la production télé et ils sont frappés de plein fouet par la crise. Ils sont en plus très endettés. Ils n’ont sans doute pas les reins suffisamment solides. Leur modèle économique était hyper agressif et la crise Covid a mis tout ça à plat. Il faut rapidement que nos amis de la Ligue trouvent une alternative et renégocient quelque chose qui puisse tenir debout d’un point de vue économique. »

Contrairement à nombre de ses collègues présidents de clubs, Oughourlian est donc favorable à une renégociation des droits TV, comme réclamé par Mediapro. Sauf que celle-ci prendrait forcément du temps…