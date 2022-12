RC Lens : pas de vainqueur lors de la deuxième manche contre Le Havre

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens jouait ce samedi deux matchs amicaux face au Havre au stade Bollaert-Delelis. Après une large victoire lors du premier match (3-0), les Sang et Or, dont l'équipe a été profondément remaniée, ont été tenus en échec par les Havrais (0-0) lors de la deuxième manche. ⏯️ Au terme d'un match disputé qui aura permis à Franck Haise d'effectuer une large revue d'effectif, le Racing termine invaincu de cette journée de préparation, le tout sans concéder de but.



RC Lens 0⃣-0⃣ @HAC_Foot #RCLHAC #FierDEtreLensois pic.twitter.com/IL2ABtBmwk — Racing Club de Lens (@RCLens) December 17, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur