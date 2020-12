RC Lens : Philippe Montanier prend la porte au Standard !

Il y a dix mois, quasiment jour pour jour, Philippe Montanier était débarqué de son poste d'entraîneur du RC Lens. Un choix qui a propulsé Franck Haise à la tête de l'équipe première, et que la direction des Sang et Or ne doit pas regretter aujourd'hui.

Philippe Montanier, de son côté, a vite rebondi du côté du Standard de Liège. Problème, son aventure belge tourne aujourd'hui au vinaigre. Avec une onzième place en championnat et surtout une série de quatre défaites consécutives en cours, Montanier semble avoir perdu la main sur son équipe. L'issue était quasiment courue d'avance avant le match face à Saint-Trond hier soir. La défaite (1-2) aura été le couac de trop.

Montanier prévenu juste après son match

Le directeur général du Standard, Alexandre Grosjean, a en effet annoncé à son coach après la rencontre que leur collaboration était terminée. « Je viens d'annoncer à Philippe Montanier la fin de notre collaboration. Vous imaginez bien qu'après huit rencontres sans victoire et quatre défaites de suite, dont les deux dernières à chaque fois contre la lanterne rouge, ce n'est plus tenable. Je viens de le lui annoncer, ainsi qu'à son adjoint », a déclaré le dirigeant à Eleven Sports.