RC Lens - PHOTO : les nouveaux maillots des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Les maillots du RC Lens pour la saison à venir ont été officialisés ce lundi. Ils seront disponibles en boutique dès demain. Les voici :

Notre cœur bat trop fort ❤️💛

Découvrez les tenues que les Sang et Or porteront pour la saison 2021-22. Maillots disponibles en boutique dès ce mardi 6 juillet ! #SiFierDEtreLensois@pumafootball @yannickcahuzac @MassadioHaidara pic.twitter.com/aYWhf3ksRx — Racing Club de Lens (@RCLens) July 5, 2021