RC Lens : Pierre Ménès annonce la nouvelle de l’année 2020 au peuple sang et or !

Le RC Lens accueille le Montpellier HSC pour le compte de la 14e journée de L1. Pour ce choc à Bollaert, les Sang et Or ont eu les honneurs d’être placés en prime time (21h) et arboreront pour l’occasion un maillot « spécial Sainte-Barbe. »

Sur le terrain, Franck Haise devrait faire débuter Ignatius Ganago en attaque, faisant le choix de la maturité devant Arnaud Kalimuendo et Florian Sotoca. Dans son édition du jour, L’Équipe mise aussi sur une défense à 3 composée de Massadia Haïdara, Loïc Badé et Steven Fortes.

En coulisses, les supporters du RC Lens se frottent les mains d’autant qu’ils ont reçu une excellente nouvelle venue de Pierre Ménès. Script de « Tony » en mains, le consultant de Canal+ a confirmé que le projet du film attendu par tout le peuple sang et or allait reprendre ! « Un beau projet qui repart des années plus tard », a-t-il glissé en retweetant un message tout aussi prometteur du réalisateur Fabien Onteniente. Le chanteur Matt Pokora devrait aussi en être.