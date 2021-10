RC Lens : Pierre Ménès désigne un autre danger que Fofana avant l’OL

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens a redressé la barre. Après leur défaite surprenante il y a huit jours à Montpellier (0-1), les hommes de Franck Haise ont remis les pendules à l’heure dimanche à Bollaert devant un FC Metz mal payé (4-1).

Alors que Seko Fofana a encore fait son match au milieu de terrain, c’est en attaque que les Sang et Or ont fait la différence en claquant quatre buts. Ce détail n’en est pas vraiment un aux yeux de Pierre Ménès, surtout avant le choc contre l'OL dans le cadre de la 12e journée de L1 (samedi, 21h).

« Lens a poursuivi sa marche en avant en dominant très largement Metz 4-1. Un score peut-être un petit peu flatteur pour les Nordistes parce que les Messins ont fait un match plus que correct. Mais l’efficacité de l’attaque lensoise a su faire la différence, Lens qui est désormais deuxième attaque de Ligue 1 ce qui en dit long sur le niveau de cette équipe artoise », a-t-il analysé sur son blog. L’OL est prévenu.

