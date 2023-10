RC Lens : Pierre Ménès et Daniel Riolo s'enflamment après Arsenal

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens est en tête de son groupe de Ligue des champions après sa belle victoire d'hier contre Arsenal (2-1) dans un Bollaert en fusion. La soirée a été magique et toute la France du foot savoure, à l'instar de Pierre Ménès et Daniel Riolo.

"Lens, quel cœur!"

"Je crois que ce soir, c'est Top 5 des plus belles soirées de Coupe d'Europe pour un club français depuis les débuts de l'After", s'est enthousiasmé le journaliste de RMC. Quant à Ménès, il a glissé : "Lens, quel cœur ! Après un match de Titans, les Sang et Or ont fait tomber Arsenal et signé l'un des plus grands exploits de l'histoire du club."

