RC Lens : Pierre Ménès place l’un des meilleurs joueurs de L1 au Racing

Le RC Lens s’est incliné dimanche à Montpellier (0-1) malgré la nouvelle grosse prestation de Seko Fofana. Si Franck Haise ne l’a pas raté pour sa première période neutre, le coach des Sang et Or a aussi si mettre en avant la suite de son match de haut niveau.

Noté 7/10 dans L’Équipe, celui qui avait fait si mal à l’OM avant la trêve internationale à l'Orange Vélodrome (3-2) a également été encensé par le pourtant difficile Pierre Ménès après sa prestation de haut vol à la Mosson.

« Savanier est l’un des meilleurs joueurs de ce début de championnat, tout comme Seko Fofana qui a lui aussi confirmé son éblouissant début de saison. Ça fait longtemps que je n’ai pas vu un milieu de terrain avec un tel volume de jeu et une telle puissance », a-t-il commenté sur son blog.

Après sa 2e déconvenue de la saison, le #RCLens 2021-2022 reste en dessous du nombre moyen de défaites concédées habituellement par le club au 21e siècle en Ligue 1 après 10 journées :https://t.co/n0v74uToVo — Lensois.com Live (@LensoisComLive) October 19, 2021