RC Lens : Pierre Ménès pointe une lacune des Sang et Or dans la course au podium

Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Invité à donner son avis sur son site sur le match nul entre l'OGC Nice et le RC Lens (0-0), Pierre Ménès n'a pas été complètement emballé par le visage des Sang et Or, qui, après une première période prometteuse, s'est endormi avant de se faire bousculer par les Aiglons de Nicolas Pépé. Un point a notamment contrarié le consultant : « J'ai toujours dit que si Lens devait coincer quelque part, ce serait offensivement. C'est typiquement à ce genre de match auquel je pensais... Il n'y avait pas beaucoup d'imaginations et finalement assez peu de prise de risques ». Conscient de ses manques, le Racing va travailler sur le Mercato d'hiver au recrutement d'un joueur offensif supplémentaire. Un besoin qui existe depuis un mois suite à l'opération d'Adam Buksa mais qui s'est encore accentué avec la blessure de David Pereira da Costa.

Ménès pointe les carences offensives de Lens Pour Pierre Ménès, le RC Lens est peut-être un peu trop juste offensivement pour ses ambitions de podium. Le match nul et vierge à Nice (0-0) accrédite sa thèse que, sans renfort, il manquera peut-être un petit quelque chose pour faire la différence...

Alexandre Corboz

Rédacteur