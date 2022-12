RC Lens : pluie de mauvaises nouvelles avant l’OGC Nice

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le retour de la Ligue 1 approche à grand pas ! Jeudi, le RC Lens se déplace à Nice pour affronter les Aiglons. Cependant, plusieurs lensois ne devraient pas prendre part à la rencontre. C’est le cas de d’Alexis Claude-Maurice qui est prêté cette saison par le GYM, selon les informations de l’Equipe, les Aiglons avaient mis une clause pour qu’il ne puisse pas jouer contre Nice. David Pereira Da Costa est blessé à l’épaule, Jonathan Gradit, Adrien Louveau et Ismaël Boura sont quant à eux incertains pour le choc. N'oubliez pas les paroles 🎤 C'est le retour du rythme de la @Ligue1UberEats !



Bonne reprise à tous les supporters artésiens ❤️💛#FierDEtreLensois #CelebrationWeek pic.twitter.com/NlKA6WdYOv — Racing Club de Lens (@RCLens) December 26, 2022

Pour résumer Pour le OGC Nice – RC Lens de jeudi prochain, les Sang et Or risquent d'avoir plusieurs absents… David Pereira Da Costa est blessé à l'épaule, Jonathan Gradit, Adrien Louveau et Ismaël Boura sont quant à eux incertains et Alexis Claude-Maurice n'a pas le droit de jouer...

