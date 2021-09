RC Lens : plusieurs coups durs avant les Girondins de Bordeaux

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Franck Haise a donné des nouvelles de son groupe, amputé de plusieurs absents majeurs. « Haidara a repris la course et il sera absent. Ganago sera pas dans le groupe il doit observé un isolement de 7 jours. Farinez a joué cette nuit, il a plus qu'un périple pour rentrer avec 38h entre les vols et les attentes avec 4-5 vols différents. En principe, Leca et Pandor se déplaceront à Bordeaux. Tout le monde a repris en début de semaine que ce soit Fofana, Kakuta, Sotoca, Leca. Il y a eu une petite alerte avec Machado mardi, il a été aménagé puis il a fait une partie de la séance aujourd'hui ça s'est bien passé. Saïd, on le sentait de mieux en mieux aux entraînements. Contre Dunkerque Il a fait une très bonne première période et il a fait une bonne semaine. Il pourrait commencer un match oui, après est-ce que c'est le bon moment, y a d'autres aspects. »

L’entraîneur du RC Lens est ensuite revenu sur le retour d’Arnaud Kalimuendo, en provenance du PSG. « On était tous contents de revoir Kali, il connait le groupe, il sait comment on procède pour les entraînements. Il a besoin de retrouver du rythme. Il a besoin de retrouver du temps de jeu, mais on sait ce qu'il va nous apporter, a-t-il poursuivi. Sur les trêves internationales je souhaite qu'il y ait toujours quelques jours de coupure, il faut prendre en compte le fait que cet hiver il n'y a pas de vraie trêve (...) J'ai vu les stats sur les buts marqués en L1, sans doute une partie est liée aux entraineurs avec une volonté d'avoir un jeu porté vers l'avant. ça amène des buts mais les entraineurs veulent aussi en encaisser moins. »

FH : "J'ai vu les stats sur les buts marqués en L1, sans doute une partie est liée aux entraineurs avec une volonté d'avoir un jeu porté vers l'avant. ça amène des buts mais les entraineurs veulent aussi en encaisser moins."#RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 10, 2021