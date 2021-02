RC Lens : point santé, Covid, la VAR... Ce qu'on retient du point presse de Franck Haise avant Reims

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le point santé

« Les nouvelles sont celles de la semaine dernière. Ignatius Ganago a bien travaillé en individuel cette semaine. Il reprendra l'entraînement collectif en début de semaine prochaine. Le reste de l'effectif est apte pour Dijon. Cheick Traoré ? Je ne sais pas s'il intègrera le groupe. J'ai Jonathan Clauss et Clément Michelin qui font d'excellents matches. Il faut qu'il gère la concurrence au poste de piston droit. A lui de continuer à travailler comme il le fait, il y a du monde. Mais on a un côté droit fort aujourd'hui... »

Le Covid toujours à la Gaillette

« On a eu de nouveaux cas de Covid à la formation. Les équipes de jeunes sont arrêtées. La réserve a repris avec une semaine d'arrêt. On a préféré prendre ces précautions à juste titre. »

Le match de Dijon

« Je n'ai pas besoin de jouer sur les leviers émotionnels en semaine. Il n'y en a pas besoin (…) Le match de Dijon n'est pas gagné d'avance. Mais je n'ai pas eu besoin jusqu'à aujourd'hui de mettre en garde les joueurs. Concentrons-nous sur nous, sur ce qu'on fait de bien et ce qu'on doit aussi améliorer... »

Son coup de gueule sur la VAR après Reims

« Je n'aime pas parler à chaud mais j'ai eu le temps de revoir les images du match de Reims et notamment le penalty sur Fofana. J'ai du mal à comprendre comment la VAR n'a pas réagi. Je m'en étonne vraiment car il n'y avait pas de discussions (…) Je n'ai pas fait d'analyse statistiques sur la saison avec la VAR. Le seul message que je veux faire passer, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi la VAR n'a pas été checké. On a eu des penaltys pour des situations moins graves que ça... J'espère que l'arbitre n'a pas oublié de siffler parce que le match allait se terminer. Sinon ce serait grave... »

L'Ajax face au LOSC, une source d'inspiration

« On regarde beaucoup de matches. On a regardé le PSG. On a aussi regardé l'Ajax Amsterdam face à Lille (…) Il y a toujours des choses à prendre, pour nous développer nous, améliorer le jeu de l'équipe mais aussi parfois en simple spectateur pour la beauté du jeu. On a regardé pas mal de matches (…) On a aussi et surtout regardé Dijon. »

Mbappé vs Haaland, les nouveaux Messi et CR7 ?

« Messi et Ronaldo ne vont pas jouer jusqu'à 50 ans. Ils sont encore à un très haut niveau mais des joueurs commencent à prendre le relai. Ceux que vous avez cité notamment mais c'est sur la durée qu'on voit les joueurs, les entraîneurs aussi d'ailleurs... »