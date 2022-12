RC Lens : Poreba voit la Pologne et Lewandowski faire des misères aux Bleus

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Arrivé cet été au RC Lens en provenance de Pologne, Lukasz Poreba (international U21 polonais) a donné son avis à la Voix du Nord sur le prochain huitième de finale de Coupe du Monde opposant son pays à l'équipe de France dimanche (16 heures).

« C'est possible de gagner »

S'il s'attend à un match aussi difficile que celui de l'Argentine pour sa Pologne (« La France est une très bonne équipe, l’une des meilleures du monde »), le milieu de terrain a envie d'y croire : « C’est possible de gagner. Robert Lewandowski va être de mieux en mieux, je suis sûr qu’il marquera contre la France. On a de bons joueurs, mais le plus important, c’est qu’on joue ensemble et compact ».

Dithyrambique à l'égard de son coéquipier à Lens Przemyslaw Frankowski (« Pour moi, c’est le meilleur joueur à son poste en ce moment »), Lukasz Poreba s'imagine déjà fêter la qualification : « Alors là, ce sera la fête nationale, c’est sûr ».