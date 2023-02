RC Lens : Pouille clashe l’arbitrage à Brest, Lannoy passe un coup de fil à Haise !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Au lendemain du match entre le RC Lens et le Stade Brestois (1-1), Arnaud Pouille est revenu hier sur l'arbitrage et sur l'utilisation du VAR dans l'émission L'Équipe du Soir. Le manager général n’a pas mâché ses mots à l’encontre du corps arbitral. « Ce n'est pas dans nos gènes de ne pas respecter les choses, on nous promet monts et merveilles, on fait des changements (avec le VAR) et on se retrouve avec le match le plus mal arbitré depuis 15 ans », a expliqué un Pouille agacé par la tournure des événements. De son côté, Stéphane Lannoy a contacté Franck Haise pour admettre deux erreurs de Benoît Bastien lors du match. « Le responsable des arbitres professionnels a appelé Franck Haise ce lundi afin de revenir sur la polémique née de l'arbitrage à Brest. Deux erreurs admises : le but aurait dû être refusé et L.Melou expulsé », a glissé le journaliste de France Bleu Nord Sylvain Charley. Indiscretion @fbleunord



