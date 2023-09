RC Lens : pourquoi Haise n'a pas été convaincu par Spierings

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Stijn Spierings est de retour avec les Violets. Cette semaine, alors qu’il s’était engagé au RC Lens l’été passé, le Néerlandais est revenu au TFC en tant que Joker sous la forme d’un prêt. Avec les Sang et Or, il a disputé les 4 premières rencontres de championnat et son échec serait bien en liaison avec une erreur de casting. Selon les informations de l’Equipe ce dimanche, le manque de vitesse et la qualité technique de Stijn Spierings seraient les deux éléments qui auraient poussé Franck Haise à ne plus vouloir l’utiliser. Principalement apprécié en Haute-Garonne pour sa force physique, son profil va au contraire faire du bien aux Violets qui ne se sont pas renforcés avec des profils similaires cet été. Podcast Men's Up Life Pour résumer Les raisons de l’échec de Stijn Spierings (27 ans) au RC Lens sont connus. Le manque de vitesse et la qualité technique du Néerlandais seraient les deux éléments qui auraient poussé Franck Haise à ne plus vouloir l’utiliser.

Thomas Salis

Rédacteur