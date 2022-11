RC Lens : pourquoi Nice et le PSG pourraient tomber face aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

C'est une certitude : le RC Lens réalise un exceptionnel début de saison. Avec une 2e place au classement et des rêves de qualification en Ligue des Champions pour la fin de saison. Il faudra, pour y parvenir, confirmer la tendance au lendemain de la Coupe du monde avec un programme qui s'annonce pour le moins chargé. En effet, les joueurs de Franck Haise vont affronter Nice le 29 décembre (16e journée) et accueillir le PSG le 1er janvier pour la journée suivante. Reste, et c'est le site spécialisé lensois.com qui nous l'apprend, que ces deux rencontres pourraient réussir aux Sang et Or, tant ils ont pris pour habitude de prendre des points face au Top 10 de la Ligue 1. Jugez-en par vous même : victoires contre Rennes (2-1), Marseille (1-0), Lorient (5-2), Monaco (4-1), Lyon (1-0) et Clermont (2-1). Il n('est que le LOSC a s'être imposé face au RCL dans les dix premiers du classement actuel.

Benjamin Danet

Rédacteur