RC Lens : premier coup dur face au FC Nantes

Premier coup dur pour le RC Lens en prévision de la réception du FC Nantes. Déjà handicapé par les absences de Martin Satriano (genou) et Wesley Saïd (quadriceps), Will Still n’en a pas fini avec ses problèmes en attaque puisque M’Bala Nzola manquera à l’appel contre le FC Nantes le 9 novembre lors de la 11e journée de Ligue 1 (19h).

L’attaquant de 28 ans du RC Lens, averti suite à une prise de bec peu de temps après l’ouverture du score du LOSC samedi soir (0-2) alors qu’il était sur le banc, a écopé de son troisième carton jaune sur une période de 10 rencontres, après Strasbourg (2-2) et Saint-Etienne (0-2).

Le siste Lensois.com rappelle que ce même Nzola sera en revanche disponible pour le déplacement de samedi prochain au Parc des Princes, face au PSG puisque la sanction sera effective à partir du mardi suivant.

