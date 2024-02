RC Lens : premier coup dur pour Haise avant Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Averti lors de la défaite dimanche dernier contre l'AS Monaco (2-3) pour un tacle appuyé sur Folarin Balogun, le défenseur central du RC Lens, Facundo Medina, a écopé de son troisième avertissement consécutif en championnat.

Medina suspendu contre Brest !

Et comme c'est le cas lorsqu'un joueur écope de trois cartons jaunes dans une période de 10 matchs officiels, l'Argentin va être automatiquement suspendu un match par la commission de discipline de la LFP. La sanction ne prenant effet que la semaine prochaine, le numéro 14 des Sang et Or manquera la réception du Stade Brestois, le 9 mars prochain, et non le déplacement ce dimanche (20h45) sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais.

Podcast Men's Up Life