RC Lens – PSG (1-0 ) : les Sang et Or ont reçu les éloges de Thomas Tuchel

Même si le RC Lens a été confronté à un PSG très amoindri, les Sang et Or n'en ont pas moins brillé pour saisir l'opportunité de prendre les trois points. Une belle base de travail pour Franck Haise alors que se profile un match tout aussi important face à Lorient (dimanche 15h).

Le coach lensois appréciera d'autant plus cette soirée qu'il a pu compter sur les compliments de Thomas Tuchel. Le technicien allemand, se basant aussi bien sur le match du soir que le premier contre Nice, n'avait que des choses agréables à dire sur les Lensois.

Tuchel avait déjà apprécié Nice

« A Nice, les Lensois auraient mérité de gagner. Ils ont eu beaucoup de malchance. Ils sont très disciplinés. Ils ferment le centre, courent beaucoup… Ils ont tout donné. On leur a offert un cadeau sur le but qui a augmenté leur confiance. C’est une bonne équipe », assure le technicien allemand. Des mots qui ont forcément dû toucher Franck Haise et ses hommes.