RC Lens - PSG : Franck Haise livre les 3 clés du match

« Il y a encore beaucoup de beau monde au PSG, on sait qu'on aura fort à faire avec l'équipe à disposition pour les Parisiens. On avait préparé le match avec la vidéo depuis un moment, on affine au jour le jour. Je suis surtout content de reprendre le fil et de jouer le vice-champion d'Europe même avec des joueurs en moins. »

Le PSG est déjà tombé... sur un match

« On n'est pas favoris, c'est le PSG en face de nous, même s'il y a des absents. Par le passé, des équipes ont su les accrocher. Il faut se donner les moyens de leur poser des problèmes. Sur le terrain il y aura 11 lensois contre 11 parisiens et il faudra faire abstraction de l'environnement. La dynamique du jeu à Nice était plutôt bonne sur le jeu. Ces 3 semaines ont permis de travailler, de récupérer quelques bobos, de travailler contre Charleroi avec 2h de match et des choses intéressantes et de l'efficacité offensive. On n'a pas chômé. »

Bollaert aura son importance

« On est tous ravi de retrouver Bollaert et la competition. D'avoir 5 000 c'est bien sur mieux que le huis clos comme à Nice, on espère que la jauge progressera dans les semaines à venir. Je n'ai pas encore senti l'excitation mais on travaille dans la sérénité. À 5000 les poussées du public sont moins fortes, parfois une poussé plus forte amène à se surpasser mais sur le plan du jeu ça ne doit pas changer ce que l'on doit faire. »