RC Lens - PSG : Haise a bien chambré les Parisiens après le match

Un excellent RC Lens s'est offert hier le scalp du PSG (3-1) à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Franck Haise s'est exprimé en conférence de presse en ne cachant pas sa satisfaction d’avoir su produire du jeu contre l’ogre parisien.

« On a répondu à toutes les problématiques en dehors du but encaissé, où on est restés trop longtemps sur un bloc bas, a-t-il expliqué. On a sorti les ballons sous pression, nos sorties de balle ont été abouties, on a marqué sur une attaque placée, puis sur une transition et sur un contre-pressing, donc avec beaucoup de variété. On est restés engagés mais très calmes. Quand on est ambitieux dans le jeu, on peut avancer. Cette victoire montre qu’on peut battre tout le monde dans ce championnat, même le PSG, et aussi avec la manière, pas sur un fait de jeu ou un accident. »

Auparavant, le coach du RC Lens avait bien chambré le PSG en lançant le chant des supporters : Olélé, olala, qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicotés. Olélé, olala, mais qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicotés. » « La vie c'est un kif, quand on fait du football et du sport, c'est un kif. On va pas se prendre la tête. Il y a des moments comme ça, il faut les vivre à fond », a-t-il réagi suite à propos de cet instant de grâce.