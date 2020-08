RC Lens - PSG : Haise calme les supporters avec le report

Le choc faisait saliver d’avance ce soir sur le papier. Imaginez : le PSG arrive à Bollaert, neuf ans après, dans le costume du vice-champion d’Europe. Les supporters ont tôt fait de déchanter puisque le match sera reporté au 10 septembre après la demande du club de la capitale acceptée par la LFP.

Comme déjà expliqué ce matin, les fans des Sang et Or et non des moindres ne digèrent toujours la pilule. Franck Haise, lui, n’est absolument pas choqué par la demande du club de la capitale auprès de la Ligue. Mieux, il la comprend totalement !

« Je ne verse pas dans la théorie du PSG tout-puissant, on aurait fait pareil »

« Je n’ai pas été étonné par la demande du Paris-SG, glisse le coach du RC Lens dans L’Équipe. On aurait eu la chance d’être en finale de la Ligue des champions à leur place, croyez-moi, on aurait fait pareil. Bien sûr, cela aurait été mieux d’enchaîner après le match de Nice (1-2), mais on s’adapte. On a la chance d’avoir un club français en finale de la Ligue des champions. Moi, je ne verse pas dans la théorie du PSG tout-puissant. Ce match contre Paris, on l’aura plus tard. Et puisqu’il faut toujours tirer du positif, peut-être que Seko et quelques autres joueurs un peu touchés seront là. »