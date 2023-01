RC Lens - PSG : Haise ironise sur le maintien et réagit à son lancement du chicoté

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Poussé par son public du stade Bollaert-Delelis, le RC Lens s'est offert ce dimanche le scalp du Paris Saint-Germain (3-1), à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Franck Haise s'est exprimé au micro d'Amazon Prime Vidéo.

"Je pense que l'on est sauvé"

Interrogé notamment sur l'objectif Ligue des Champions, l'entraîneur lensois a préféré parler maintien. "Avec 40 points à la 17e journée, je pense que l'on est sauvé", a-t-il ironisé avant de revenir sur le chicoté qu'il a lancé après le match. "La vie c'est un kif, quand on fait du football et du sport, c'est un kif. On va pas se prendre la tête. Il y a des moments comme ça, il faut les vivre à fond."

🤣 Franck Haise : "Avec 40 points à la 17e journée, je pense que l'on est sauvé."



Le coach lensois ironise au moment d'évoquer l'objectif Champions League de Lens. #PrimeVideoLigue1 #Ligue1UberEats #RCLPSG pic.twitter.com/XqEiLLdhJ2 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 1, 2023

