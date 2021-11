RC Lens, PSG : Kalimuendo marche sur les pas de Mbappé

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

D’une reprise du pied gauche qui a lobé Anthony Lopes, Arnaud Kalimuendo a inscrit son 3e but cette saison en Ligue 1 mais n’a pas pu éviter la défaite samedi dernier du RC Lens sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (2-1), à l’occasion de la 12ème journée des championnat.

Grâce à cette réalisation, l’attaquant des Sang et Or, qui est de nouveau prêté cette saison par le Paris Saint-Germain, est devenu à 19 ans et 9 mois le plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 buts en Ligue 1 depuis Kylian Mbappé en mars 2017, comme révélé par l’indicateur Opta. La star du PSG n’avait lui que 18 ans et 3 mois au moment de passer ce cap.

