RC Lens – PSG (1-0) : le clin d'oeil de Franck Haise au peuple Sang et Or

Jeudi soir, le RC Lens a réalisé le premier exploit de la saison de Ligue 1 en faisant tomber le Paris Saint-Germain (1-0). Un petit exploit pour le club promu même si le Champion de France, décimé par la Covid-19, n'alignait pas sa meilleure équipe. Franck Haise, l'entraîneur des Sang et Or ne boudait pas son plaisir.

Même en sous-effectif, Bollaert reste Bollaert

« Ça fait plaisir, forcément. On savait que ce serait compliqué, notamment dans la possession. Mais on a réussi à faire valoir nos arguments », a glissé le technicien : « Je suis fier des joueurs, c'est une évidence, mais aussi des supporters. 5 000 spectateurs à Bollaert, ce n'est pas vraiment comme dans les autres stades. On a apprécié de revivre tout ça. C'était très fort, malgré cette jauge limitée ».

Malgré la tribune debout fermée et les 1200 places octroyées aux hospitalités et aux personnes travaillant dans l'enceinte (journalistes, ramasseurs de balle, encadrants, sécurité), l'écrin nordiste a en effet répondu aux attentes par sa ferveur.