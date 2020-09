RC Lens - PSG : le match risque d'être encore reporté !

L’affaire tombe mal : trois joueurs du PSG (Di Maria, Paredes et sans doute Icardi) ont été testés positifs au Covid-19 ce lundi. Même si le club de la capitale précise, dans un communiqué, que « l’état de santé » des joueurs concernés « est tout à fait rassurant » et qu’ils « sont d’ores et déjà soumis au protocole sanitaire adapté », cette nouvelle situation peut poser problème à court terme.

D’abord, il n’est pas exclu que d’autres Parisiens aient été contaminés puisqu’Ibiza est actuellement un endroit où le virus circule activement. Si la positivité est avérée, les 3 joueurs du PSG devront observer une période d’isolement d’une semaine. « Ce qui signifie qu’ils ne pourront pas jouer à Lens le 10 septembre, explique L’Équipe ce mardi. Mais cette rencontre aura-t-elle lieu ? Tout dépendra du nombre de cas positifs dans les prochaines heures. À ce jour, officiellement, aucun ne l’est. Mais si la suspicion se confirme – hier, elle était très forte – et s’étend à d’autres coéquipiers, le risque d’un report s’élèvera.

La tendance d’un report prévaut à l’instant T

Le protocole de la Ligue évoque « plus de trois cas ou encadrants sur huit jours glissants » pour considérer « le virus circulant dans le club » et dénombre les cas à partir de huit jours avant la date du match en question. Ce RC Lens - PSG est censé avoir lieu le 10 septembre. C’est donc dès demain que les cas devraient être recensés. « Mais vu les récents lieux de fréquentation de plusieurs Parisiens pendant leurs congés, la probabilité d’un nouveau report est loin d’être marginale », conclut le quotidien sportif.