RC Lens – PSG : Leca attend Messi, Haise a son plan

RC Lens - La question de la semaine

Dans L'Equipe, Jean-Louis Leca évoque avec enthousiasme le match contre le PSG et l'occasion pour le RC Lens de se frotter à Lionel Messi. « C'est flatteur de jouer contre lui, explique le portier lensois. On partagera plus tard ce moment. Ce n'est pas le fait d'avoir joué contre Messi, peut-être le meilleur joueur que le foot ait connu. Mais ce sera bien de raconter ça un soir de fête en famille. Même si ça reste un privilège d'évoluer en face d'un tel joueur. »

Leca a ensuite soutenu qu'un éventuel exploit du RCL passait en premier lieu par une solidité défensive mise à mal lors des dernières journées, notamment lors du lourd revers à Brest (0-4)... « Quand on joue une grande équipe, ça passe par une bonne défense. Mais il ne va pas falloir seulement défendre si on veut créer un exploit. On a une philosophie. Confiance dans ce que le staff a mis en place pour les contrarier. Mais on passera un certain temps sans ballon. Chaque match a sa vérité. On sait là où on va être mis en difficulté. On sera attentif à beaucoup de choses. Si Paris venait gagner à Bollaert, ce ne serait pas un exploit. Il ne faut pas se mentir. On a plus de chances de perdre. Le PSG fait partie des dix meilleurs clubs en Europe. Si on prend un point, ce sera super. Si on fait mieux, ce sera un exploit. Mais on n'a pas de pression. On veut rester dans nos valeurs et rendre fiers ceux qui nous regardent. Si on nous avait dit : ''vous serez 5e quand vous recevrez le PSG'', tout le monde aurait fait la fête. »