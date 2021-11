RC Lens, PSG - Mercato : les Sang et Or tiennent déjà leur goleador pour remplacer Kalimuendo

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens tient le remplaçant de Kalimuendo. Prêté dans les dernières heures du mercato dans à Famalicao, Simon Banza risque de ne pas être oublié par les Sang et Or. Depuis qu’il est arrivé dans le championnat du Portugal, le Français a pris part à 7 rencontres pour 7 buts inscrits soit la moitié des buts inscrits par son équipe à lui seul !

Il dépasse donc déjà son record de but sur une saison, lui qui avait inscrit 5 buts en ligue 1 la saison passée, sa première dans l’élite française. Pour autant, le RC Lens pourrait s’en mordre les doigts puisque le club portugais dispose d’une option d’achat pour récupérer Simon Banza même si son contrat avec les Sang et Or court jusqu’en juin 2023. Affaire à suivre mais il pourrait pourquoi pas prendre la saison prochaine la place d’Arnaud Kalimuendo, prêté un an par le PSG.