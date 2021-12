RC Lens, PSG : Messi a fait des heureux du côté de Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Présent en conférence de presse ce mercredi, l'attaquant du RC Lens Corentin Jean est revenu sur le choc face au PSG (1-1) samedi dernier. Un choc qui a vu les Sang et Or mener jusqu'à la dernière seconde, quand Georgino Wijnaldum a égalisé. Mais il en fallait plus pour les décourager d'aller demander un souvenir à Lionel Messi, présent ce soir-là sur la pelouse de Bollaert.

« Je sais que « Cahu’ » (Yannick Cahuzac) a demandé des photos pour les enfants et Lionel Messi s’est arrêté, a révélé l'ancien Toulousain. Jouer Messi, c’est un truc de fou, en tant que joueur c’est extraordinaire. Que ces stars s’arrêtent et prennent le temps, ça montre que ce ne sont pas que des stars mais des êtres humains avant tout. » En outre, Lionel Messi a l'habitude de prendre du temps pour ses fans, qu'ils soient simples spectateurs ou joueurs, après chaque rencontre.

Corentin Jean : « On a l’effectif et la qualité de jeu pour faire quelque chose de bien cette saison » https://t.co/Fe1amyN17R #rclens — Lensois.com RSS (@LensoisCom) December 8, 2021