RC Lens - PSG : Wahi sifflé, le bras droit de Haise prend sa défense !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

S’il n’a pas fait un mauvais match lors de RC Lens – PSG (0-2) et qu’il a même provoqué le penalty raté par Przemyslaw Frankowski, Elye Wahi a suscité pas mal de défiance au moment de son remplacement par Wesley Saïd. En effet, à la 73eme minute, une partie du public a décidé de siffler l’ancien joueur de Montpellier alors que l’autre partie de Bollaert-Delelis (notamment la Marek) a scandé son nom pendant de longues minutes. Nalis : « Wahi ? Je vois un joueur qui avance » Remplaçant de Franck Haise, suspendu pour trois matchs et interdit de conférence de presse, Lilian Nalis s’est présenté face aux médias… et a défendu Wahi : « Il est en train d'avancer. Il ne peut pas tout faire parfaitement. Ce soir, il a été avec son équipe, il a travaillé. Oui, on va dire qu'il a coûté telle somme, et qu'il doit donc marquer tant de buts. Mais il se crée des occasions, c'est bien. C’est quelqu’un d’affectif. Il a besoin qu’on l’aime. C’est toujours délicat pour un joueur d’entendre des sifflets, surtout qu’il a la volonté de donner le meilleur de lui-même. Moi, je vois un joueur qui avance ». #RCLens Lilian Nalis sur les sifflets suite à la sortie de Wahi : « Il est en train d'avancer. Il ne peut pas tout faire parfaitement. Ce soir, il a été avec son équipe, il a travaillé. Oui, on va dire qu'il a coûté telle somme, et qu'il doit donc marquer tant de buts. Mais il se… — Laurent Mazure (@Laurentmazure) January 14, 2024 Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Pour l’adjoint de Franck Haise, Lilian Nalis, les sifflets contre Elye Wahi étaient un peu trop sévères lors de RC Lens – PSG ce dimanche (0-2). Bollaert était d'ailleurs très divisé sur le sort réservé à l'ancien Montpelliérain à sa sortie.

Alexandre Corboz

Rédacteur