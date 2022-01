RC Lens : rattrapé par une sale affaire, Medina passera au tribunal en mars !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le tribunal d’Arras convoquera le 30 mars prochain le défenseur central du Racing Club de Lens, Facundo Medina. D'après l'AFP, le joueur argentin a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Pendant la nuit de Noël, une dispute avec sa compagne aurait tourné au vinaigre. Des éventuelles sanctions infligées par la justice pourraient remettre en question son avenir professionnel en club.