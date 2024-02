RC Lens - RC Strasbourg : bonne nouvelle de dernière minute pour les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Le choc entre le RC Lens et le RC Strasbourg en sera-t-il vraiment un ce soir à Bollaert (21h) ? Deux jours après leur victoire contre Le Havre en Coupe (3-1), les Strasbourgeois ont atterri dans le Nord, hier, avec un groupe diminué. Patrick Vieira avait expliqué mercredi que ses joueurs avaient souffert physiquement en fin de match et cela a eu des conséquences sur l’état de santé de ses attaquants.

Le Racing avec quatre jeunes de la formation !

Touché au pubis, Angelo Gabriel s’ajoute à une liste déjà importante d’éléments offensifs sur le flanc face à Lens (Gameiro, Sahi Dion, Mothiba, Sebas). En revanche, L’Équipe explique qu’Habib Diarra et Emanuel Emegha, victimes de coups, et Dilane Bakwa, particulièrement fatigué, tiendront leur place. Enfin, le groupe alsacien comporte quatre jeunes de la formation (Araar Fernandez, Nzingoula, El-Mourabet et Bechikh).

