RC Lens - RC Strasbourg : les compos sont tombées

COMPOS OFFICIELLES

Ce vendredi soir (21h, sur Prime Vidéo), le RC Lens, nouveau dauphin du PSG, reçoit le RC Strasbourg à Bollaert-Delelis pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1. Les Sang et Or ont une occasion en or de mettre la pression sur les champions de France en titre. Voici les compos des deux équipes et les absents.