RC Lens – RC Strasbourg : les Sang et Or mettent la pression au PSG, les 5 héros nordistes du match

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Medina (8) : Prime Vidéo en a fait des tonnes sur sa prestation. Il faut dire que l'Argentin est vraiment partout et en plus il a marqué d'une reprise de volée le but du 2-0 (65e). A ce niveau, il fait de la concurrence à Kévin Danso dans le rôle de leader de la défense. Frankowski (7) : basculé au poste de piston gauche depuis quelques matchs pour faire une place à Sotoca à droite, le Polonais a encore prouvé qu'il était précieux en ouvrant la marque en début de partie (11e). Sa 3ème réalisation de la saison. Petit bémol : on l'a vu très attentiste sur le but de Gameiro (84e) à son retour à droite. Thomasson (6) : passeur décisif contre son ancien club, le Haut-savoyard confirme match après match sa montée en régime. Il est également passé proche de marquer mais Matz Sels lui a fait barrage (18e). Sotoca (6) : dans un match où il fallait être costaud pour ne pas tomber dans le piège alsacien, l'attaquant reconverti piston droit a fait un vrai match de guerrier. On l'a notamment vu faire un retour XXL sur le jeune Habib Diarra en première période (27e). A l'origine du second but des Lensois avant son remplacement par Massadio Haïdara (67e). Openda (6) : s'il n'a pas marqué pour un quatrième match consécutif, le Belge aura été un danger constant. Il aura beaucoup sollicité l'excellent Matz Sels et offert une occasion en or à Angelo Fulgini. Remuant à défaut d'avoir été tueur.

Conclusion : Parfois malmenés et moins justes techniquement que sur leurs derniers matchs, les Sang et Or ont glané un succès précieux face à Strasbourg. Un succès bâti sur sa capacité à bien défendre et qui montre toute la solidité des Lensois comme candidats crédibles au titre de champion de France. Prochaine étape : le PSG au Parc des Princes samedi prochain (21 heures).

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life