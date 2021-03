RC Lens : mauvaises nouvelles attendues face au RC Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Blessé au genou lors de la défaite le week-end dernier face au Stade Rennais (1-0), l'attaquant sénégalais Habib Diallo a rejoint l'infirmerie du RC Strasbourg cette semaine et semblait douteux pour le déplacement ce dimanche au RC Lens, à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Diallo finalement apte, Selz prêt à rejouer

Habib Diallo Credit Photo - Icon Sport

Mais l'ancien joueur du FC Metz, auteur de 7 buts en 23 matchs de championnat cette saison, devrait finalement être présent dans le groupe strasbourgeois pour cette rencontre, comme confirmé ce vendredi en conférence de presse par Thierry Laurey. "Mehdi Chahiri et Alexander Djiku sont forfaits pour dimanche. Dimitri Liénard, lui, revient. Et ça devrait aussi être bon pour Habib Diallo", a confié l'entraîneur du RCSA.

Au match aller où Strasbourg s'était imposé sur sa pelouse face à Lens (1-0), pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, Diallo a été l'unique buteur de la rencontre. Par ailleurs, le revenant Mate Selz s'est aussi dit prêt à reprendre du service, lui qui était déjà dans le groupe alsacien le week-end dernier face au Stade Rennais (0-1)...