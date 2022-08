RC Lens : Saïd interpelle Haise pour son temps de jeu

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Deux minutes seulement après son entrée en jeu, Wesley Saïd a marqué le quatrième but lensois lors de l'écrasante victoire ce samedi du RC Lens sur la pelouse de l'AS Monaco (4-1), inscrivant sa première réalisation de la saison.

Podcast Men's Up Life

"J’ai montré au coach que je pouvais jouer plus"

L'ancien joueur de Toulouse, qui a commencé les trois premiers matchs de la saison sur le banc, estime avoir montré à son entraîneur, Franck Haise, qu'il pouvait être plus qu'un simple remplaçant. "On est vraiment un collectif. C’est un groupe qui est concerné, qui a envie de faire des choses, qui est obsédé par un objectif. Et vous voyez, quand l’équipe gagne, il faut savoir rester à sa place. J’ai travaillé et j’ai montré au coach que je pouvais jouer plus."

Pour résumer Auteur du quatrième but lensois lors de l'écrasante victoire ce samedi du RC Lens sur la pelouse de l'AS Monaco (4-1), Wesley Saïd estime avoir montré Franck Haise qu'il pouvait être plus qu'un simple remplaçant.

Fabien Chorlet

Rédacteur