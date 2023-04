RC Lens : Samba a été supervisé face au PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Quelque peu coupable sur le deuxième but parisien inscrit par Vitinha, Brice Samba ne s'est pas montré flamboyant lors de la défaite concédée samedi dernier sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-1).

Samba évoluait sous les yeux de Raviot

Le gardien lensois, qui a été convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France lors du rassemblement du mois de mars, n'a donc pas marqué des points aux yeux de l'entraîneur des portiers des Bleus, Franck Raviot, qui était justement présent dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à ce choc au sommet de la 31e journée de Ligue 1. C'est nos confrères de Lensois.com qui rapporte cette information.

