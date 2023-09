RC Lens : Samba réagit à sa nomination surprise pour le trophée Yachine

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Ce mercredi soir, France Football a dévoilé le nom des 10 nominés pour le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de la saison 2022-2023. À la surprise générale, le portier du RC Lens, Brice Samba, auteur d'une très grande saison dernière, fait partie des nommés. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE BRICE SAMBA La réaction de Samba En story de son compte Instagram, l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille, qui a reçu une vague de félicitations sur ses réseaux sociaux, a réagi à sa nomination. "Gloire à Dieu", a-t-il simplement écrit sur le réseau social. À noter que c'est le 30 octobre prochain, lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2023, que Brice Samba saura où il se classe parmi les 10 nominés. RC Lens : grosse surprise, les Sang et Or s’invitent au Ballon d’Or ! https://t.co/wkpWlVjUJz — But! Football Club (@club_but) September 6, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Sur son compte Instagram, le portier du RC Lens, Brice Samba, s'est brièvement exprimé après sa nomination pour le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de la saison 2022-2023.

Fabien Chorlet

Rédacteur