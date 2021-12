RC Lens : Seko Fofana trône sur un improbable podium de Ligue 1 avec Kylian Mbappé (PSG) !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Au moment de dresser le bilan de la mi-saison, on aurait trouvé normal de voir de Seko Fofana trôner à la première place des ballons récupérés, des actions créées ou des kilomètres parcourus. Le capitaine du RC Lens a été omniprésent lors des 19 premiers matches de Ligue 1 et son activité devait naturellement se traduire en chiffres. C'est effectivement le cas… mais pas où on l'imagine !

En effet, il s'avère que Fofana est le 3e joueur de Ligue 1 au nombre de tirs tentés ! Lors de la phase aller, il a frappé au but à 52 reprises ! Seuls Kylian Mbappé (PSG, 62 tirs) et Gaëtan Laborde (Stade Rennais, 53) ont fait mieux. Mais contrairement aux deux attaquants, l'Ivoirien a beaucoup moins cadré (19 frappes, 9e total de L1), ce qui peut se comprendre vu que ce n'est pas sa fonction première et qu'il part de beaucoup plus loin. Cette statistique met en tout cas en relief son profil box to box, si précieux pour le RC Lens.

Chaud devant ! Seko Fofana nous propose sa succulente reprise de volée.#VotreButPréféré pic.twitter.com/Nq9Oj26L0w — Racing Club de Lens (@RCLens) December 24, 2021