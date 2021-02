RC Lens : ses débuts, les Espoirs, son avenir... Loïc Badé n'élude aucun sujet

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au FC Nantes

Sur sa progression éclair

« J’essaye d’en prendre conscience. Ce n’est pas comme si j’avais pris l’habitude mais j’essaye de ne pas rester là-dessus, sinon après on se voit tout beau tout rose. J’essaye de me concentrer sur le terrain. Le staff est vigilant avec moi. Dès que je fais un écart, je suis vite recadré (…) Ils sont exigeants pour que je sois ambitieux. Ils me poussent à toujours faire en sorte que je donne le meilleur de moi-même. S’ils sentent le moindre petit relâchement, ils ne vont pas se priver de le dire. Je suis très respectueux donc très à l’écoute par rapport à ça ».

Sur l'équipe de France Espoirs

« En Espoirs, à mon poste, il y a beaucoup de concurrence, avec de très bons joueurs à potentiel. Je me dis que si je n’y suis pas, c’est qu’il y a meilleur. Ça me pousse à continuer à travailler, à faire des gros matches, les Espoirs, si ça vient ça sera un plus mais c’est en étant performant en club qu’on y accède, donc je me focalise là-dessus ».

Sur les intérêts qu'il suscite

« Jusqu’ici, il n’y a rien de concret à l’extérieur. Pour l’instant je suis donc lensois et encore l’an prochain aussi. Je ne suis pas quelqu’un qui se projette. Je suis dans les matches qui suivent et mon seul objectif, c’est de faire un gros match à Angers. Après, tout peut arriver. Des choses concrètent peuvent arriver et ce sera alors à moi de réfléchir et d’en parler avec les gens autour de moi. Quand je parle avec mes proches, je me rends compte que j’ai l’occasion de faire quelque chose de grand avec l’équipe aujourd’hui ».

Retranscription : Lensois.com.