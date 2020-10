RC Lens : ses internationaux, l'importance du derby… Franck Haise en impose

A l'heure où la plupart des entraîneurs de Ligue 1 passent leur temps à rejeter toutes les fautes sur autrui, Franck Haise détonne. Le coach du RC Lens ne se plaint d'avoir récupéré des internationaux fatigués à 48h d'un sommet contre le LOSC, il se satisfait d'avoir des joueurs reconnus à leur juste valeur. La pression du derby ne l'atteint pas, il compte au contraire motiver ses joueurs avec… Il semble que rien ne pèse sur les épaules du Normand. Voici les meilleurs moments de sa conférence de presse.

Le point sur son effectif, les internationaux de retour

"Avoir autant d'internationaux, je le prends plus comme une bonne nouvelle. On les a tous récupérés, il y a juste Wuilker Farinez qui est arrivé un peu plus tard, il a travaillé en salle. Fofana (reprise), Sylla (reprise), Traoré (Clairefontaine) Ganago (blessé, sa cheville va mieux mais il est très loin d'une reprise), Pereira Da Costa (soins cheville) sont absents. Fortes a pris une béquille à l'entraînement, on l'a gardé aujourd'hui en individuel pour que demain il puisse rejoindre le groupe."

Le derby face au LOSC

"L'attente des supporters compte, j'aurai quelques mots pour les joueurs sur cette attente pour le derby. Je crois que je n'aurai pas besoin de pousser très loin sur ce registre. L'idée est de faire honneur au maillot depuis le début. Si on peut faire 1% de plus... mais depuis le début, les joueurs font honneur au maillot. C'est sûr qu'on est une équipe surprise pour les autres, contrairement à Lille qui est à sa place, on travaille pour que chaque week-end on puisse montrer nos qualités."

"Lille concède peu de situations de tirs, ça peut aller très vite en attaque rapide ou les transitions, c'est un effectif construit pour l'Europe. Ils ont de l'avance sur nous, on y va avec humilité, mais on y va confiant sur ce que l'on est capable de faire. Je ne connais pas Christophe Galtier personnellement. Il a toujours eu des résultats, quand on a des résultats dans la durée, ce n'est pas le fruit du hasard. Je suis dans le moment présent, pas dans le derby à 21h, je ne me demande pas ce qu'il va se passer si on gagne ou on perd. Jusqu'ici on a prouvé qu'on est capable de faire de bonnes choses, je m'attache surtout au contenu pour que ça dure. On ne changera pas de statut en cas de victoire à Lille. Toute la saison, on aura le statut d'être un promu."

(avec Lensois.com Live)