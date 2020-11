RC Lens : Sikora démonte une légende concernant Bollaert

Depuis quelques années maintenant, le Racing Club de Lens rencontre de grosses difficultés à domicile. Les multiples entraîneurs qui se sont succédés sur le banc sang et or ont voulu croire que c'était l'ambiance incroyable de Bollaert qui finissait par tétaniser ses protégés plutôt que les adversaires. Une théorie que sont en train d'infirmer les joueurs de Franck Haise, qui ont remporté leur trois premiers matches à domicile, mais aussi par Eric Sikora.

"Si ça t'inhibe, il faut aller jouer ailleurs"

Dans le podcast Lens Foot, la légende du RCL a expliqué : « Tout le monde veut venir à Lens. Si, aujourd’hui, tu signes à Lens avec le public qui est derrière son équipe à chaque journée, tu sais que cela va être comme ça. Après, ce n’est pas un public qui est difficile. Quand tu as 30.000, 35.000 spectateurs à la maison, tu as 5.000 supporters à l’extérieur qui viennent comme au PFC lors des barrages, je pense que cela te pousse plus que ça t’inhibe. Si ça t’inhibe, il faut aller jouer dans un club où il y a 3.000 spectateurs ».