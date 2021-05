RC Lens : Sikora fait un parallèle entre les Girondins actuels et le Racing de 2008

Match à enjeux demain au Matmut Atlantique ! Les Girondins de Bordeaux, 15es avec deux points d'avance sur le barragiste nantais, doivent s'imposer pour s'éloigner de la zone rouge voire assurer leur maintien. Mais le RC Lens doit aussi gagner pour reprendre la 5e place, qualificative pour l'Europa League. Légende sang et or, Eric Sikora trouve qu'il y a une vraie ressemblance entre le FCGB actuel et le Racing de 2008… descendu en L2.

"En 2008, il y avait une équipe pour jouer les 5 premières places"

« Cela me fait un peu de la peine, a déclaré Sikora à Aquitaine Radio Live. Quand j’ai débuté en 1985, c’était les grandes années du Bordeaux de Claude Bez avec les Giresse, Girard, Tigana, Thouvenel, Lacombe, Dropsy, Battiston… C’était vraiment la grosse équipe. Voir ce club dans la difficulté autant sur le plan sportif qu’extrasportif, ça fait un peu bizarre. Contrairement à d’autres équipes, Bordeaux ne pensait pas jouer ces places là. Quand on voit les résultats, au niveau de l’envie, c’est compliqué. Après il y a quand même des joueurs de qualité. C’est ça qui est dommage. »

« Je me souviens de l’année où on descend avec Jean-Pierre Papin et Daniel Leclercq (ndlr : 2007-08), il y avait une équipe pour jouer les 5 premières places avec Runje, Demont, Hilton, Coulibaly, Kovacevic, Carrière, Dindane… Mais quand vous enchainez les mauvais résultats, que vous n’êtes pas fait pour jouer la descente, à un moment vous payez. Il y avait aussi une ambiance compliquée à l’intérieur et quand vous n’êtes pas bien ensemble, ça se ressent sur le terrain. »