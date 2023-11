RC Lens : Sishuba s'ouvre de nouveaux horizons

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Auteur de prestations remarquées pendant l'intersaison et avec les U19 en Youth League, le jeune attaquant du RC Lens Ayanda Sishuba était sur le pont samedi avec les U19 belges, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro U19 avec la Belgique. En Albanie, après un match nul contre la Slovénie (1-1), la Belgique l'emporté 2-0 face au pays hôte. Sishuba, titulaire, a joué toute la rencontre. Le tour Elite n'est plus très loin La Belgique, qui rejouera mardi contre l’Irlande, n'est plus très loin d’atteindre le tour Elite, dernière étape avant la phase finale qui se jouera en Irlande du Nord. Podcast Men's Up Life Pour résumer Le jeune attaquant belge du RC Lens Ayanda Sishuba a réalisé une belle opération avec sa sélection ce week-end...En Albanie, après un match nul contre la Slovénie (1-1), la Belgique U19 l'emporté 2-0 face au pays hôte. Elle n'est plus très loin d’atteindre le tour Elite.

Laurent HESS

Rédacteur