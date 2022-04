RC Lens : Haise annonce un retour et deux incertains pour le FC Nantes et botte en touche pour Cabot

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Les blessés

"Berg a fait un semaine normale. Medina a repris aujourd'hui collectivement. On fera le point après la séance de demain mais la semaine s'est plutôt bien passée. Petite incertitude pour Kalimuendo qui est touché au adducteurs, on l'a laissé en salle. On fera aussi le point demain."

Son groupe

"Depuis 2 ans j'ai un groupe avec une mentalité très forte, qui a pris confiance en lui au fil des semaines et des mois, en faisant du jeu, en créant des émotions et en obtenant des résultats. C'est une équipe qui ne s'est jamais fixée de limite."

Le FC Nantes

"Nantes fait une très belle saison, ils sont en finale de la Coupe de France. Ils sont capables de défendre avec beaucoup de rigueur et de régularité. Ils ont des arguments offensifs où ça peut aller vite. On connaît la qualité de Nantes."

Les supporters

"Je ne sais pas à quel point le public peut changer les choses par rapport à l'an dernier, mais il est sûr que le contexte est différent. C'est difficile de dire ce que ça peut apporter en termes de point mais dans l'esprit, dans la force pour se dépasser, j'en suis persuadé."

Sur Kakuta

"Kakuta est un joueur important. Il a eu des moments avec des petites blessures, des joueurs à côté fonctionnent bien mais que Gaël commence le match ou entre, j'attends toujours autant de lui et ce discours je ne l'ai pas que pour lui."

La possible arrivée de Cabot

"Ce n’est pas le moment de parler du mercato. Je sais qu'on suit de bons joueurs et c'est un bon joueur."

Pour résumer Franck Haise était présent en conférence de presse avant le match contre le RC Lens et le FC Nantes. Le coach du RC Lens évoque son groupe, les supporters mais également le FC Nantes qui sera un adversaire de taille pour ses joueurs.

Adam Duarte

Rédacteur