RC Lens : Florian Sotoca a des regrets

Auteur de 8 buts et 3 passes décisives, Florian Sotoca a fait belle figure pour sa première saison en L1. Une saison dont il a tiré le bilan après le match nul du RC Lens contre Monaco hier soir. « Le coach avait dit lors de la première causerie à Nice que le maintien passerait par le jeu. Je pense que cette année, on retiendra notre état d’esprit, notre jeu vers l’avant », a commenté l'attaquant de 30 ans, sur Lensois.com.

« Il y avait une possibilité de jouer l’Europe et on a tout donné »

Et à lui de formuler certains regrets par rapport à la 7e place finale... « On a pris du plaisir à jouer ensemble et on a vite rempli notre objectif. On voulait finir le plus haut possible. Il y avait une possibilité de jouer l’Europe et on a tout donné. On a des regrets mais il faut être fier de notre parcours. On a su mériter le respect de toutes les équipes de Ligue 1 et de tous les observateurs. Le coach avait raison, son but à lui était de jouer pour se maintenir et on l’a très bien fait. C’est une fierté d’avoir montré nos qualités à toute la France, même si sur les derniers matches, on a eu plus de difficulté. On a rencontré de très belles équipes comme Monaco qui mérite sa qualification pour la Ligue des Champions. On s’est accroché avec nos valeurs. On a un peu de regrets car on peut gagner si Seko Fofana a plus de réussite. »