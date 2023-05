Toulouse - RC Lens : Sotoca a voulu en découdre avec un Toulousain

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Même si c'était la fête hier au Stadium pour fêter la victoire des Toulousains en Coupe de France, il y a eu quelques moments de tension sur le terrain, puis en dehors. La plupart ayant opposé l'attaquant du RC Lens Florian Sotoca à l'entraîneur des Violets Philippe Montanier. Pendant la rencontre, ce dernier s'est énervé à un moment car il trouvait que Brice Samba ralentissait un peu trop le jeu. Des mots doux ont dû voler puisqu'une altercation l'a opposé à Sotoca, l'arbitre et d'autres joueurs venant les séparer.

"Il est où Montanier ? Il a fait le malin tout à l'heure, maintenant on va voir..."

Enervé, le Sang et Or a voulu en découdre au coup de sifflet final puisque le journaliste de La Dépêche du Midi Arthur Tirat l'a entendu dire dans les couloirs du Stadium : "Il est où Montanier ? Il a fait le malin tout à l'heure, maintenant on va voir...". Heureusement, l'attaquant n'a pas retrouvé l'entraîneur. L'origine de la brouille entre les deux hommes remonterait à 2019-20, quand ils ont travaillé ensemble au Racing. Après un bon début de saison, Sotoca avait ciré le banc lors de trois des quatre derniers matches de Montanier avant son renvoi et son remplacement par Franck Haise.

C'est chaud dans les couloirs du Stadium. "Il est où Montanier ? Il a fait le malin tout à l'heure maintenant on va voir..." Sotoca très énervé en rentrant au vestiaire cherchait le coach toulousain #TFCRCL pic.twitter.com/gkiQKdpIOK — Arthur Tirat (@ArthurTirat) May 2, 2023

Pour résumer Florian Sotoca n'a pas gardé un souvenir impérissable de son expérience avec Philippe Montanier au RC Lens de juin 2019 à février 2020. Les tensions sont remontées à la surface hier lors du match des Sang et Or face au TFC.

