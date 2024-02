RC Lens : Sotoca appelle à une réaction face à l'OL

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Semaine très douloureuse pour le RC Lens, défait deux fois 2-3 après des matches à rebondissements. Jeudi, les Sang et Or ont été éliminés de l'Europa League par Fribourg alors qu'ils menaient 2-0 à la pause et ce dimanche, ils se sont inclinés à Bollaert à la dernière seconde face à Monaco alors qu'ils avaient remonté un score de 0-2. Touchés, donc, les Lensois, mais pas abattus. En bon leader, Florian Sotoca a appelé ses coéquipiers à réagir face à Lyon dimanche prochain.

"On est dans une période plus compliquée"

"C’est beaucoup de déception, on a le bonheur de revenir à 2-2 mais bon, on prend des buts, c’est difficile de gagner un match, a-t-il déclaré à Prime Vidéo. On voulait réagir après la défaite à Fribourg, on n’a rien lâché dans l’état d’esprit. Mais à 0-2, c’est difficile. Après il y a des faits de jeu. À 2-1, il y a pénalty pour nous. En plus, l’arbitre appelle la VAR. Je ne vois pas l’intérêt d’appeler la VAR. Et de l’autre côté, il hésite à siffler, c’est difficile à encaisser."

"On est dans une période plus compliquée. On va s’accrocher, on a une bonne semaine pour préparer Lyon. C’est dommage, c’était un match ouvert, ça aurait pu tourner des deux côtés. C’est difficile à encaisser. Le calendrier ? Ce n’est pas de la peur, on est là pour joueur au football, sans pression, on est là pour faire des résultats. Ça a été plus difficile sur les deux derniers mais on a un groupe de compétiteurs, on l’a encore prouvé dans l’état d’esprit. On va s’accrocher."

