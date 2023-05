RC Lens : Sotoca heureux de la réaction des Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce vendredi soir, à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1, le RC Lens s’est imposé contre le Stade de Reims (2-1). Les Sang et Or ont désormais 5 points de que l’OM (3e) qui affronte Angers dimanche. À 10 dès le début de la rencontre, Florian Sotoca est revenu sur la réaction lensoise après la victoire. « C’est incroyable ! Ce que l’on vit depuis le début de la saison, depuis 3 ans, c’est exceptionnel. Ici, on est porté par quelque chose de très fort, c’est extraordinaire. On a été costaud à 10, on n’a pas concédé beaucoup d’occasions, on savait que ça allait être difficile, mais on s’est serré les coudes. C’est magique », a confié l’attaquant du RC Lens au micro de Prime Vidéo. ⚽️ RC Lens – Stade de Reims : les Sang et Or font le boulot, voici l’homme et le flop du match ! #ButFC https://t.co/6mbQbGsGT0 — But! Football Club (@club_but) May 12, 2023

