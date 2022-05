RC Lens : Sotoca réagit à sa 100e sous le maillot Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Lors du match nul concédé samedi dernier face au FC Nantes (2-2), à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1, Florian Sotoca a disputé son 100e match sous les couleurs du RC Lens.

"Très fier et très heureux du chemin parcouru"

Sur son compte Instagram, l'attaquant lensois, qui a reçu un maillot du RCL floqué "Sotoca 100" pour avoir passé ce cap symbolique, a réagi. "Que le temps passe vite, déjà 100 matchs sous ce magnifique maillot Sang et Or. Très fier et très heureux du chemin parcouru. Merci au club et à tous mes coéquipiers. Encore un gros mental pour arracher le point du nul. Fier d’être Lensois."

Fabien Chorlet

Rédacteur